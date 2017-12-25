Стивен Мнучин получил необычный подарок на Рождество

Секретарь Казначейства США, Стивен Мнучин (Steven Mnuchin), заработал недобрую славу в связи с новым налоговым планом, а также вызвал шквал негодования из-за того, что урезал права американского среднего класса в пользу корпораций. Еще он прославился полетами на военном самолете в личных целях и скандальной фотографией со своей женой. За это, на Рождество, он получил необычный подарок.Полиция исследовала подозрительный подарок, обнаружив, что она полна лошадиного навоза. Человека, который послал этот экологическо-чистый и органический подарок, зовут Роберт Стронг (Robert Strong). К подарку он приложил открытку с надписью: «Дорогие господа, Трамп и Мнучин, мы возвращаем «подарок», который вы нам уготовили. Это конский навоз. Самые теплые пожелания от американского народа. П. С. Поцелуй Дональда за меня».Стронг работает психологом Департамента психического здоровья Лос-Анджелеса. На радио он сказал, что понимает, что может потерять работу, но почувствовал необходимость занять позицию в отношении спорного налогового плана.«Я сделал то, что можно сравнить с деянием Иисуса, когда тот опрокинул в храме столы купцов, которые наживались на религии. В роли этих купцов сейчас выступает Республиканская партия, которая угнетает американский народ», - сказал он.