Трамп объявил, что защитил высказывание «Счастливого Рождества»

Чтобы не огорчать людей другой веры, политики предпочитают нейтральное: «Счастливых праздников».

Президент Дональд Трамп пожелал Счастливого Рождества группе американских военных, расположившихся на службе за границей во время телеконференции из Мар-а-Лаго в воскресенье. Я горд тем, что я возглавил борьбу против нападок на наше ценное сердцу и прекрасное поздравление. Глава государства уточнил, борьба шла с любителями политкоректности.

Трамп принёс свои пожелания жителям Америки, разместив пост в своём аккаунте в соцсети социальная сеть Twitter. Трамп признался, что с нетерпением ждал данного дня весь год. По мнению президента США, большие СМИ и компании стремились избегать данной фразы и не использовать символику Рождества в рекламе и материалах в целях политкорректности. Например, иудейская Ханука либо гражданский Новый год. Поэтому в США стали чаще употреблять обобщенное поздравление «Счастливых праздников» вместо «Счастливого Рождества».

«Мы вновь с гордостью говорим: «Счастливого Рождества!«".

Как пишет The Huffington Post, «президент приписал себе победу в дебатах, которые навряд ли впрочем когда-то существовали».