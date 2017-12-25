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» » Тука: «Ваты», как и «вышиваты» в Киеве не меньше, чем на Луганщине

Тука: «Ваты», как и «вышиваты» в Киеве не меньше, чем на Луганщине


Добавлено: 25 дек 2017 в 22:28, Категория: Украина
Тука: «Ваты», как и «вышиваты» в Киеве не меньше, чем на Луганщине

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что лишать права голоса жителей оккупированного Донбасса и переселенцев незаконно, так как люди имеют право избирать власть.

Тука подчеркнул: «Во-первых, на законодательном уровне этого не существует. Во-вторых, я не понимаю, что мы за такая стойкая нация, если мы боимся, что нашу судьбу могут решить 2–3 млн дополнительных голосов? Чего мы тогда стоим? Я Вам скажу еще одно: вы может будете разочарованы, но „ваты“, как и „вышиваты“ у нас в Киеве не меньше, чем на Луганщине».



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Добавлено: 25 дек 2017 в 22:28, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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