Ученые утверждают: Солнце меняет яркость и цвет Урана

Показать меню
Актуально
Граждане села под Керчью блокируют военные КамАЗы с российскими с силовиками - 08:26 Граждане села под Керчью блокируют военные КамАЗы с российскими с силовиками Западные СМИ узнали характеристики новейшей русской ракеты Х-50 - 08:27 Западные СМИ узнали характеристики новейшей русской ракеты Х-50 Сломала печерское правосудие: против «спасительницы» Саакашвили открыли дело - 08:27 Сломала печерское правосудие: против «спасительницы» Саакашвили открыли дело Американка Хенриетта Фор возглавит ЮНИСЕФ - 08:27 Американка Хенриетта Фор возглавит ЮНИСЕФ США лишили Киев ряда торговых льгот - 08:27 США лишили Киев ряда торговых льгот В Узбекистане на два года прекратят проверки бизнеса - 08:27 В Узбекистане на два года прекратят проверки бизнеса ВАЖНО: США приняли решение поставлять Киеву «оборонительные вооружения» - 08:31 ВАЖНО: США приняли решение поставлять Киеву «оборонительные вооружения» Экстренный уход Путина с заседания по культуре: стало известно, кто звонил - 08:31 Экстренный уход Путина с заседания по культуре: стало известно, кто звонил президенту Появились стадион и ЕКАД: Яндекс обнародовал 10 тыс. новых панорам Екатеринбурга - 08:37 Появились стадион и ЕКАД: Яндекс обнародовал 10 тыс. новых панорам Екатеринбурга Граждане Челябинской области смогут пользоваться ресурсам Президентской - 08:37 Граждане Челябинской области смогут пользоваться ресурсам Президентской библиотеки В 2017 году во Владимирском Центре подготовки специалистов РТВ прошли обучение - 08:42 В 2017 году во Владимирском Центре подготовки специалистов РТВ прошли обучение более 1000 офицеров и младших специалистов Баскетболисты "Денвера" обыграли "Портленд" в выездном матче чемпионата НБА - 08:42 Баскетболисты СМИ: "Хьюстон" хочет бесплатно получить Леброна Джеймса по окончании сезона - 08:42 СМИ: Мемория. Валентина Серова - 08:48 Мемория. Валентина Серова Марина Африкантова решилась на пластическую операцию - 08:50 Марина Африкантова решилась на пластическую операцию Британская принцесса извинилась за брошь с черной негритянкой - 08:57 Британская принцесса извинилась за брошь с черной негритянкой Новый флагман Sony засветился в Сети (ФОТО) - 09:00 Новый флагман Sony засветился в Сети (ФОТО)
» » Ученые утверждают: Солнце меняет яркость и цвет Урана

Ученые утверждают: Солнце меняет яркость и цвет Урана


Добавлено: 25 дек 2017 в 08:08, Категория: В мире
Ученые утверждают: Солнце меняет яркость и цвет Урана
Группа ученых из Университетов Оксфорда и Рэдинга сообщили о новом открытии. Так, было выявлено, что Солнце меняет яркость и цвет Урана. Причиной стали пятна на Светиле и цикл длиной в 11 лет.

Группа ученых из Университетов Оксфорда и Рэдинга во главе с Карен Аплин пришли к выводу, что яркость и цвет планеты зависят от количества пятен на звезде. Известно, что атмосфера Урана одна из самых холодных в Солнечной системе.
Яркость планеты меняется, что свидетельствует о воздействии на звезду яркости солнечных лучей. При воздействии двух основных факторов (химического и иносистемного).
По мнению Аплин, химический показатель влияет на флуктуирующие уровни ультрафиолетового солнечного света.
Касательно иносистемного фактора, то галактические космические лучи негативно сказываются на состоянии облаков и формировании.
Во избежание изменения яркости и цвета Урана, ученые пока не дают никаких прогнозов, поскольку физик Джилс Харрисон отмечает, что Солнце имеет магнитное поле, отвлекающее космические лучи от Солнечной системы, в том числе и на Земле.


Материалы по теме:

Ученые рассказали о новых свойствах урана
Ученый рассказал, откуда инопланетяне берут энергию
Тайна белых пятен на планете Церера раскрыта
Ученые: на Меркурий упал метеорит и обнажил мантию планеты
Добавлено: 25 дек 2017 в 08:08, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Плохие новости для Киева: Донбассу поможет Россия и

Плохие новости для Киева: Донбассу поможет Россия и "так называемая третья сторона" - эксперт

"Денвер" прервал 11-матчевую победную серию "Голден Стэйт" в НБА

Сноуден показал, как отслеживать неприкосновенность своего жилища

Сноуден показал, как отслеживать неприкосновенность своего жилища

"Сан-Антонио" победил "Сакраменто" в матче НБА, По Газоль сделал трипл-дабл

Загрузка...



Лента новостей
В Ташкенте в первый раз после 14 летнего перерыва выбирают депутатов районных советов - 07:28 В Ташкенте в первый раз после 14 летнего перерыва выбирают депутатов районных советовНа выборах президента в Крыму не будет наблюдателей от ОБСЕ и ЕС - 07:28 На выборах президента в Крыму не будет наблюдателей от ОБСЕ и ЕСЭто я отстоял выражение «счастливого Рождества», — Трамп - 07:24 Это я отстоял выражение «счастливого Рождества», — ТрампДва десятка человек погибло в ДТП на Филиппинах - 07:24 Два десятка человек погибло в ДТП на ФилиппинахПредставитель Яценюка рассказала о целях его визита в Швейцарию - 07:24 Представитель Яценюка рассказала о целях его визита в Швейцарию30 декабря в 2017 году – выходной или рабочий день в России? - 07:20 30 декабря в 2017 году – выходной или рабочий день в России?МЧС: На Новосибирскую область надвигается метель и сильный ветер - 07:14 МЧС: На Новосибирскую область надвигается метель и сильный ветерУченые выяснили, в какие дни людей чаще тянет к сексу - 07:09 Ученые выяснили, в какие дни людей чаще тянет к сексуЯпония призвала усилить нажим на КНДР - 07:02 Япония призвала усилить нажим на КНДРОсобый противопожарный режим введут в Иркутской области с 25 декабря - 07:00 Особый противопожарный режим введут в Иркутской области с 25 декабряПоклонская высказалась за декриминализацию бытового использования спецсредств - 06:56 Поклонская высказалась за декриминализацию бытового использования спецсредствТрамп рассказал, что отстоял фразу «Счастливого Рождества» у сторонников политкорректности - 06:51 Трамп рассказал, что отстоял фразу «Счастливого Рождества» у сторонников политкорректности«Ситуация изменяется»: президент Литвы сделала неожиданное заявление по России - 06:46 «Ситуация изменяется»: президент Литвы сделала неожиданное заявление по РоссииРаньше сроков: первые покупатели iMac Pro уже получили новинку (ФОТО) - 06:42 Раньше сроков: первые покупатели iMac Pro уже получили новинку (ФОТО)
Последние новости
Порошенко: С годом Желтой Сааки! - 08:22 Порошенко: С годом Желтой Сааки! Холодная война покажется детской забавой: Греф предостерег США от масштабных санкций против РФ - 08:21 Холодная война покажется детской забавой: Греф предостерег США от масштабных санкций против РФ Пьяный водитель протаранил автомобиль в Новосибирске - 08:17 Пьяный водитель протаранил автомобиль в Новосибирске При взрыве в центре Кабула погибли не менее трех человек - 08:15 При взрыве в центре Кабула погибли не менее трех человек Ученые утверждают: Солнце меняет яркость и цвет Урана - 08:08 Ученые утверждают: Солнце меняет яркость и цвет Урана Воинствующий западный либерализм не способен к диалогу - 08:07 Воинствующий западный либерализм не способен к диалогу СМС с католическим Рождеством 25 декабря 2017: самые лучшие пожелания друзьям, родным и близким - 08:03 СМС с католическим Рождеством 25 декабря 2017: самые лучшие пожелания друзьям, родным и близким Два человека погибли от взрыва гранаты в общежитии на Украине - 07:57 Два человека погибли от взрыва гранаты в общежитии на Украине Защитники Донбасса получили новогодние подарки от жителей ЛНР и России (ФОТО) - 07:49 Защитники Донбасса получили новогодние подарки от жителей ЛНР и России (ФОТО) Новый бюджетный смартфон Samsung засветился в Сети - 07:46 Новый бюджетный смартфон Samsung засветился в Сети Мощный взрыв прогремел в Кабуле - 07:44 Мощный взрыв прогремел в Кабуле Католическое Рождество 25 декабря 2017: оригинальные поздравления, яркие анимации, стихотворения, - 07:36 Католическое Рождество 25 декабря 2017: оригинальные поздравления, яркие анимации, стихотворения, наилучшие пожелания БК "Астана" объявил о расторжении контракта с защитником Вильхальмссоном - 07:35 БК
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"