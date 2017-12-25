Ученые утверждают: Солнце меняет яркость и цвет Урана

Группа ученых из Университетов Оксфорда и Рэдинга сообщили о новом открытии. Так, было выявлено, что Солнце меняет яркость и цвет Урана. Причиной стали пятна на Светиле и цикл длиной в 11 лет.Группа ученых из Университетов Оксфорда и Рэдинга во главе с Карен Аплин пришли к выводу, что яркость и цвет планеты зависят от количества пятен на звезде. Известно, что атмосфера Урана одна из самых холодных в Солнечной системе.Яркость планеты меняется, что свидетельствует о воздействии на звезду яркости солнечных лучей. При воздействии двух основных факторов (химического и иносистемного).По мнению Аплин, химический показатель влияет на флуктуирующие уровни ультрафиолетового солнечного света.Касательно иносистемного фактора, то галактические космические лучи негативно сказываются на состоянии облаков и формировании.Во избежание изменения яркости и цвета Урана, ученые пока не дают никаких прогнозов, поскольку физик Джилс Харрисон отмечает, что Солнце имеет магнитное поле, отвлекающее космические лучи от Солнечной системы, в том числе и на Земле.