Ученые выяснили, в какие дни людей чаще тянет к сексу

Людей чаще тянет заниматься сексом в праздники, выяснили ученые. Исследование было опубликовано в журнале Scientific Reports.Исследователи проанализировали несколько миллионов записей пользователей из 130 стран в соцсетях и поисковые запросы за 2004-2014 годы. Как выяснилось, упоминание секса и связанных с ним вещей ощутимо возрастало в дни значимых праздников, как светских, так и религиозных, а спустя девять месяцев отмечалось повышение рождаемости. Наибольший всплеск интереса к сексу в канун Рождества наблюдался в странах, где преобладали мусульмане или христиане.Ураза-Байрам, исламский праздник, дата которого может меняться, привлек особое внимание исследователей. Несмотря на то, что в разные годы он отмечался в разные дни, интерес к сексу у пользователей возрастал именно к назначенному дню празднования.Ранее предполагалось, что повышенный интерес к сексу у людей в определенные периоды времени может быть обусловлен природными факторами, например, продолжительностью светлого времени суток. Однако исследование показывает, что это явление носит скорее культурный характер.