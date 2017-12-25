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Украина должна «Газпрому» почти два миллиона долларов за просрочку выплаты


Добавлено: 25 дек 2017 в 20:07, Категория: Россия
Украина должна «Газпрому» почти два миллиона долларов за просрочку выплаты

Заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев сообщил, что «Нафтогаз Украины» просрочил выплаты за поставленный российский газ.

По его словам, украинская сторона должна выплатить штраф в миллион 800 тысяч долларов за трехдневную просрочку. Стокгольмский арбитраж обязал «Нафтогаз Украины» выплатить «Газпрому» два миллиарда долларов за уже поставленный газ.

«Пока мы не получили ни денег, ни штрафа», — сказал Медведев.

 

pic.twitter.com/LKGJ3TLJ3c

— ПАО «Газпром» (@Gazprom) December 22, 2017

 

Заместитель председателя правления «Газпрома» объяснил, что ежедневная просрочка выплаты обходится государственной компании Украины по добыче, транспортировке и переработке природного газа, в 600 тысяч долларов. Общая сумма долга «Нафтогаза» перед «Газпромом» превысила пять миллиардов долларов.

 

Нафтогаз виграв арбітраж проти Газпрому за контрактом на поставку газу за всіма спірними питаннями. Суд повністю відхилив вимоги Газпрому за положенням «бери або плати» на суму 56 млрд дол. за 2009-2017 pic.twitter.com/XfiNrC44sy

— Нафтогаз України (@NaftogazUK) December 22, 2017


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Добавлено: 25 дек 2017 в 20:07, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fapnews

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