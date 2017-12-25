Улица - ТНТ - 50 серия (25.12.2017)

Добавлено: 25 дек 2017 в 20:10 ,

Новый сериал-фильм Улица 50 серия 25 декабря. Андрей приглашает женщину на свидание. Вахрушева снимает квартиру в этом же районе, где расположена улица. Катя переживает за здоровье своего мужчины. История жителей спального района большого города. Школьники и студенты, домохозяйки и продавцы, олигархи и простые рабочие — здесь встретятся более 30 персонажей разного возраста и социального статуса, у каждого из них своя история. В увлекательной мыльной опере нет главных и второстепенных героев, здесь есть бурная жизнь с ее радостями, горестями, казусами и косяками, страхами, любовными переживаниями и трагедиями. Это история про всех нас и наших соседей.



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