Улицу Луначарского в Самаре обещают открыть весной 2018 года

Идет речь о дороге на участке от Московского шоссе до ул. Мичурина.

На текущий момент, как передает ведомство в своем твиттере, на улице Луначарского доделывается освещение, устанавливаются недостающие дорожные знаки, подготавливается исполнительная документация. Тут завершают установку освещения, уличных знаков.

Об этом сказали в городском департаменте градостроительства. Откроют улицу только в первом квартале 2018 года. Профессионалы подготавливают исполнительную документацию. По ее результатам будет известно, когда дорогу введут в эксплуатацию.

Стали известны сроки полноценного запуска развязки в районе станции метро «Московская».

Улицу Луначарского на участке от Московского шоссе до Мичурина откроют в первом квартале 2016 года, информирует самарский департамент градостроительства в своем «Твиттере».