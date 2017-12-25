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Утренний минометный удар по ДНР: тактика ВСУ поменялась


Добавлено: 25 дек 2017 в 06:35, Категория: Политика
Утренний минометный удар по ДНР: тактика ВСУ поменялась

В оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) сообщили, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) утром нанесли минометный удар по пригороду Донецка.

Подразделения ВСУ утром нанесли минометный удар по селу жизнерадостное на севере Донецка.

Вечером, 24 декабря, украинские вооруженные формирования в нарушение новогоднего перемирия открыли огонь по территории ДНР. «В 19:40 ВСУ открыли огонь из гранатометов по Старомихайловке», — проинформировал собеседник агентства. Всего по территории ДНР было выпущено десять 120-миллимитровых мин и шесть — калибром 82 миллиметров.



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Добавлено: 25 дек 2017 в 06:35, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: newsler

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