В «ЛНР» произошло 2 смертельных ДТП: появились детали

На территории ОРЛО 23 декабря произошло два ДТП со смертельными исходами.

В «МВД ЛНР» сообщают, что на автодороге Луганск — Алчевск, в районе поселка Юрьевка, 23 декабря мужчина 1987 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2106, не справился с управлением и врезался в барьерное ограждение. В результате ДТП пассажир 1996 года рождения, от полученных травм скончался на месте. При этом водитель и еще один пассажир 1982 года рождения в состоянии алкогольного опьянения с травмами различной степени тяжести доставлены в Перевальскую Центральную городскую больницу.

Чуть позже, в оккупированных Ровеньках на улице Выгонной мужчина 1958 года рождения, управляя автомобилем Skoda Superb, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части после чего врезался в дерево. В результате аварии водитель от полученных травм скончался на месте.