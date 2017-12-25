В Николаеве водитель, скрываясь от полиции, погиб, врезавшись в забор

В Николаеве 34-летний мужчина, пытаясь скрыться от полиции на автомобиле, врезался в забор и, в результате опрокидывания транспортного средства, погиб. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба областной полиции.

«По предварительным данным, водитель транспортного средства допустил грубое нарушение правил дорожного движения – проехал на красный сигнал светофора. Увидев это, патрульные полицейские подали световые и звуковые сигналы для остановки водителя. Проигнорировав сигналы полицейских, водитель набрал скорость и на улице Троицкой, не справившись с управлением, допустил столкновение с металлической оградой», – сообщили в полиции.

В результате ДТП водитель вылетел из машины и скончался от полученных травм, его 36-летний пассажир госпитализирован. Еще две пассажирки, находившиеся на заднем сидении авто, не пострадали.

По факту ДТП начато уголовное производство по ч. 2 ст. 186 УК Украины.

Напомним, 18 декабря в Николаевской области прицеп военной машины въехал в остановку.

Фото: пресс-служба Нацполиции