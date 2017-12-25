В сети обсуждают трогательное рождественское обращение королевы Елизаветы II и портрет Меган Маркл в ее кабинете

Королева Елизавета II

Сегодня, 25 декабря, королева Великобритании Елизавета II выступила с ежегодным обращением к народу Британского Содружества и Объединенного королевства. Одетая в платье цвета слоновой кости от Анжелы Келли, украшенное кристаллами Сваровски, королева выглядела безукоризненно и элегантно. Впрочем, обсуждают сейчас в сети не ее наряд, а речь и...портрет Меган Маркл в кабинете монархини.

Послание Елизаветы II получилось очень трогательным. На столе, за которым сидела глава Британского королевства, стояли портреты ее правнуков принца Джорджа и принцессы Шарлотты, а также снимки самой королевы вместе с супругом принцем Филиппом. Однако самые внимательные разглядели на соседнем столике фотографию принца Гарри и его невесты Меган Маркл. Несмотря на то, что официально известная актриса еще не стала членом королевской семьи, Елизавета II, видимо, уже считает ее таковой.

Принц Гарри и Меган Маркл

Что до юбилейной речи (в этом году королева выступила в 60-й раз), то Елизавета II отдала дань уважения герцогу Эдинбургскому, с которым недавно отпраздновала 70-ю годовщину свадьбы. Королева сказала, что на протяжении этих лет принц Филипп оказывал ей во всем сильную поддержку, отметив при этом его неповторимое чувство юмора. Вопросу семейного блага и домашнего очага на этот раз она уделила очень большое внимание:

Любовь, уют и душевное тепло очень важны для любого человека,

— резюмировала она.

Королева вспомнила и о печальных событиях, упомянув теракты в Лондоне и Манчестере, где погибло несколько десятков человек.

В это Рождество я думаю о Лондоне и Манчестере. Жители этих городов пережили страшные события в этом году,

— сказала она.

Сегодня же королева Елизавета II посетила рождественскую службу в церкви Святой Марии Магдалины в графстве Норфолк, где также присутствовали Меган Маркл с принцем Гарри и Кейт Миддлтон с принцем Уильямом.

Королева Елизавета IIКоролева Елизавета II и принц Филипп