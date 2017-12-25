В сети обсуждают трогательное рождественское обращение королевы Елизаветы II и портрет Меган Маркл в ее кабинете

Королева Елизавета II
Сегодня, 25 декабря, королева Великобритании Елизавета II выступила с ежегодным обращением к народу Британского Содружества и Объединенного королевства. Одетая в платье цвета слоновой кости от Анжелы Келли, украшенное кристаллами Сваровски, королева выглядела безукоризненно и элегантно. Впрочем, обсуждают сейчас в сети не ее наряд, а речь и...портрет Меган Маркл в кабинете монархини.
Послание Елизаветы II получилось очень трогательным. На столе, за которым сидела глава Британского королевства, стояли портреты ее правнуков принца Джорджа и принцессы Шарлотты, а также снимки самой королевы вместе с супругом принцем Филиппом. Однако самые внимательные разглядели на соседнем столике фотографию принца Гарри и его невесты Меган Маркл. Несмотря на то, что официально известная актриса еще не стала членом королевской семьи, Елизавета II, видимо, уже считает ее таковой.
Что до юбилейной речи (в этом году королева выступила в 60-й раз), то Елизавета II отдала дань уважения герцогу Эдинбургскому, с которым недавно отпраздновала 70-ю годовщину свадьбы. Королева сказала, что на протяжении этих лет принц Филипп оказывал ей во всем сильную поддержку, отметив при этом его неповторимое чувство юмора. Вопросу семейного блага и домашнего очага на этот раз она уделила очень большое внимание:
Любовь, уют и душевное тепло очень важны для любого человека,
— резюмировала она.
Королева вспомнила и о печальных событиях, упомянув теракты в Лондоне и Манчестере, где погибло несколько десятков человек.
В это Рождество я думаю о Лондоне и Манчестере. Жители этих городов пережили страшные события в этом году,
— сказала она.
Сегодня же королева Елизавета II посетила рождественскую службу в церкви Святой Марии Магдалины в графстве Норфолк, где также присутствовали Меган Маркл с принцем Гарри и Кейт Миддлтон с принцем Уильямом.