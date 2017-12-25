В столице РФ объявлено экстренное предупреждение

«В период с 17:00 до 21:00 25 декабря 2017-ого года в столице РФ предполагается снег, метель, усиление ветра с порывами до 12-17 м/с», — говорится в заявлении.

Столичный главк МЧС распространил экстренное сообщение о сильной метели и усилении ветра в столице.

Cотрудники экстренных служб настоятельно советуют в условиях непогоды обходить маркетинговые щиты и шаткие строения, по возможности, переждать непогоду в капитальном строении, а автомобиль парковать в гараж либо оставлять вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. В связи с неблагоприятной погодой вероятны повреждения линий электропередач, частичный повал деревьев, обрушение широкоформатных рекламных конструкций, ухудшение видимости на трассах, рост числа ДТП и рост травматизма населения. Там уточняют, что завтрашний день вполне может стать самым нелегким по дорожной обстановке. «На протяжении дня вполне возможно выпадение снега, а кроме этого образование гололедицы, что также плохо может сказаться на дорожно-транспортной обстановке». Приоритет в движении на остальных дорогах также будет отдаваться автобусам с детьми, прибывающими на новогодние елки, представления и иные мероприятия.