Вернемся обязательно: В Совфеде РФ сделали заявление по ПАСЕ

Сегодня спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко заявила, что российская делегация обязательно вернется в состав ПАСЕ, так как это якобы необходимо для обеих сторон.

Матвиенко добавила: «Вернемся обязательно, нам это нужно. Кому больше — вопрос непростой. ПАСЕ нужно не меньше, чем России, идет диалог, обсуждение. В Совете Европы четко понимают, что мы не отойдем от своей позиции».

Она отметила, что подход России к борьбе за свои права в ПАСЕ является концептуальным: «У нас концептуальный подход — никакая, тем более парламентская структура, не имеет права дискриминировать национальные делегации, ни одного депутата, делегированного туда страной. Это право страны, это право избирателей… Когда эта концептуальная вещь будет изменена, тогда и мы, и другие делегации, которые сегодня недовольны тем, что происходит в ПАСЕ, будем полноценно там работать».

Кроме того, Матвиенко добавила, что ПАСЕ переживает кризис, а «крикуны» распространяют русофобию и занимаются политиканством: «Даже интереса участвовать в работе ПАСЕ особо нет, но мы — крупнейшее государство, более 20 лет являемся членом СЕ, внесли огромный вклад в развитие этой структуры, нет никаких причин и оснований для того, чтобы Россия вышла из Совета Европы».