Власти ДНР рассчитывают на позитивный исход по обмену пленными в Донбассе

Самопровозглашенная Донецкая народная республика надеется на выполнение взаимных договоренностей. В первую очередь, с украинской стороны.

Полномочный представитель республики на переговорах контактной группы Денис Пушилин отметил, что рассчитывает на Киев. Речь идет об обязательствах по обмену пленными, который планируется провести в эту среду, 27 декабря. Об этом пишут местные СМИ.

«Наконец-то освобожденные ребята вернутся в свои семьи, вернутся домой», — добавил представитель ДНР.

Ранее Киев и Донбасс согласовали условия по обмену пленными 27 декабря. Стороны договорились обменяться по формуле «306 на 74». Детали будут оглашены день в день. В ноябре представитель Украины в гуманитарной подгруппе Виктор Медведчук попросил главу РФ Владимира Путина содействовать проведению процедуры обмена пленными.