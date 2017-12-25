Во Вьетнаме эвакуируют миллион человек из-за шторма

Тропический шторм Тембин, который ранее бушевл на Филиппинах приближается к Вьетнаму.

В связи с этим в регионе дельты реки Меконг на юго-западе страны, уже эвакуировали сотни тысяч человек. В других регионах власти также готовится эвакуировать в общей сложности около 1,2 миллиона человек.

По прогнозам синоптиков, шторм дойдет до Вьетнама вечером 25 декабря. Ожидается сильный дождь и ветер. При этом правительство запретило 63 тысячам рыболовных лодок оставлять порты.

Многие провинции позволили студентам и школьникам остаться дома в ближайшие дни.

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