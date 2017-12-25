В Перми в Новый год торжественное мероприятие продлится до 04.00

Праздничные мероприятия в столице Пермского края продлятся до 04:00.

31 декабря граждане и гости города приглашаются на главную праздничную площадку Перми для встречи Нового года.

Торжественная программа содержит в себе десант Дедов Морозов с командами поддержки, которые олицетворяют страны ледового комплекса.

В Перми Новый год отметят торжественным мероприятием, которое состоится на городской эспланаде. Гостей праздника с Новым годом поздравят уполномоченные пермских футбольных клубов. Состоится большой флешмоб — «Хоровод болельщиков». В честь Нового года над эспланадой прогремят два праздничных фейерверка: трёхминутный в 12 часов ночи и семиминутный в 02:00. С 03:00 до 04:00 на эспланаде пройдет зимний open-air вместе с основным информационным партнером проекта «Европой Плюс Пермь».

Входы в ледовый городок будут организованы со стороны улиц Ленина, Попова и Петропавловской. Все желающие смогут взять в прокат коньки, выпить горячего чая и кофе, а еще заточить свои коньки. Выход на лёд со своим спортивным инвентарём бесплатный.

С 03.00 до 04.00 на эспланаде будет проходить концерт под открытым небом.