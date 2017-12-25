В Ташкенте в первый раз после 14 летнего перерыва выбирают депутатов районных советов

Об этом сказал председатель Ташкентской городской избирательной комиссии Х.Каримов на брифинге для уполномченных СМИ, проведенном в цельном пресс-службе по освещению подготовки и проведения выборов в районные Кенгаши общенародных депутатов Ташкента.

«В каждом из 11-ти районов Ташкента для выборов образовано 330 избирательных округов и 855 избирательных участков», — сказали РИА Новости в Ташкентской городской избирательной комиссии.

До 17:00 часов в голосовании приняли участие 939 тыс. 318 жителей (60,2% от общего количества избирателей). Законом о данных выборах установлено, что избранные депутаты районных советов Ташкента выполняют свои полномочия до 2019-ого года, когда должны пройти новые выборы. В процессе этих выборов впервые будет опробована система «Единый электронный список избирателей Узбекистана».

Новая система обеспечивает включение избирателя только в один список.

В связи с этим, Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев посетил избирательный участок № 162 в Мирзо-Улугбекском районе столицы и принял участие в голосовании, информирует pr-служба руководителя Узбекистана. В настоящее время на эти участки приходят избиратели.

В дальнейшем планируется модернизировать систему и внедрить ее в общую избирательную систему страны.

Согласно регламенту, в каждом из районов будет избрано по 30 депутатов. По закону, заключительные результаты должны быть обнародованы в десятидневный срок.