В Волгограде на маршруты вышли новогодние трамваи

В областной столице сразу на три маршрута вышли празднично украшенные составы, внутри которых кроме того для хорошего настроения играет музыка.

Напомним, трамвай № 2 ездит по маршруту «Детский центр — Школа № 36», 4-й маршрут курсирует между Обувной фабрикой и Детским центром, а «десятка» соединяет Центральный район и Жилгородок. Пассажиры под жизнерадостные мелодии смогут проехаться на них по Советскому, Ворошиловскому, Дзержинскому и Центральному районам.

Для кондукторов и водителей идея украшать салоны трамваев стала традицией. Вагоны, следующие по Советскому, Ворошиловскому, Дзержинскому и Центральному районам города будут радовать волгоградцев своим видом до 15 января включительно. Снаружи и внутри вагонов изображена атрибутика предстоящего празднества: светящиеся гирлянды, мишура, снежинки и остальные украшения. — Праздничную атмосферу помогут сделать не только лишь гирлянды, однако и всеми любимые детские песни, а кроме этого попурри из новогодних фильмов.