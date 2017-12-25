В выходные в Прикамье ожидаются снегопады и похолодание

«Ожидается выход циклона на Южный Урал». В субботу, согласно данным ГИС-центра ПГНИУ, почти на всей территории Прикамья ожидаются снегопады. Температура воздуха ночью до -12, днем до -9. Относительно прошлых дней температура воздуха понизится, но будет выше нормы. В Перми за день выпадет до 4-5 мм осадков. В воскресенье днем в принципе существенных осадков не будет. Температура воздуха -7. -12°, ночью кое-где до -15°.

Минимальная температура воздуха может опуститься до -20 градусов. В первой половине дня допустимы прояснения, — пояснили в ГИС-центре.

По предварительным имеющимся сведениям Пермского гидрометцентра, на территории Пермского края ожидаются обильные снегопады и похолодание до -13 градусов. 26 декабря начнется понижение температуры воздуха. В середине следующей недели в Прикамье предполагается кратковременное похолодание до — 22 градусов.