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В выходные в Прикамье ожидаются снегопады и похолодание


Добавлено: 25 дек 2017 в 06:35, Категория: Политика
В выходные в Прикамье ожидаются снегопады и похолодание

«Ожидается выход циклона на Южный Урал». В субботу, согласно данным ГИС-центра ПГНИУ, почти на всей территории Прикамья ожидаются снегопады. Температура воздуха ночью до -12, днем до -9. Относительно прошлых дней температура воздуха понизится, но будет выше нормы. В Перми за день выпадет до 4-5 мм осадков. В воскресенье днем в принципе существенных осадков не будет. Температура воздуха -7. -12°, ночью кое-где до -15°.

Минимальная температура воздуха может опуститься до -20 градусов. В первой половине дня допустимы прояснения, — пояснили в ГИС-центре.

По предварительным имеющимся сведениям Пермского гидрометцентра, на территории Пермского края ожидаются обильные снегопады и похолодание до -13 градусов. 26 декабря начнется понижение температуры воздуха. В середине следующей недели в Прикамье предполагается кратковременное похолодание до — 22 градусов.



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Добавлено: 25 дек 2017 в 06:35, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: newsler

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