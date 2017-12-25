В Ярославле состоится новогодняя акция по раздаче бездомных животных

В Ярославле состоится необыкновенная новогодняя ярмарка — тут будут раздавать бездомных собак, которых бросили хозяева. Желающих покатают на санях с дрессированными собаками, проведут фотосессию с дедушкой Морозом и Снегурочкой. Вход на мероприятие свободный. На территории МУП «Спецавтохозяйство» желающие возьмут четвероногого друга к себе домой. Питомцы будут ожидать своего владельца.

Отметим, все животные привиты и социализированы, ориентированы на дружбу с человеком. С будущими владельцами проведут беседу и заключат договор. Затем с новым собственником собаки заключают договор и отпускают животное в новый дом. Для этого необходимо прийти с паспортом и пройти беседу со специалистом.