«Яндекс.Такси» допускает рост стоимости поездок перед Новым годом из-за высочайшего спроса

Как сказали РИА Новости в Федеральной антимонопольной службе, их подозревают в завышении стоимости перевозок в рамках картельного соглашения. По этой причине ведомство сделало запрос о причинах поднятия цен в преддверии новогодних праздников.

В ведомстве уточнили, что совсем скоро направят запросы в «Яндекс.Такси», Gett, Uber, RuTaxi и остальные сервисы такси.

ФАС потребовала от агрегаторов такси объяснений по поводу поднятия цен перед Новым годом.

ФАС проведет анализ представленной информации и примет решение о наличии либо отсутствии признаков нарушения антимонопольного законодательства, передает РИА Новости. «Поэтому мы предполагаем временное поднятие цен на поездки на отдельных направлениях», — сообщил уполномоченный компании. Главное, что влияет на стоимость — это спрос: ежели заказов такси значительно больше, чем физически могут выполнить работающие на линии машины, то система может автоматом включать повышающий коэффициент.

В Uber пояснили, что такой механизм дает возможность привлечь больше водителей в определенную точку города и обеспечить наличие машин для всех заказов в моменты пикового спроса.