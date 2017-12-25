Япония призвала усилить нажим на КНДР

В Токио считают, что соблюдение санкций против КНДР лишит страну твердой валюты. Об этом заявил генсек кабмина Японии Есихидэ Суга.

Он отметил, что достижение данной цели возможно в случае соблюдения новой резолюции Совбеза ООН наряду с прошлыми. Политик призвал «до предела» усилить давление на Пхеньян и прийти к тому, чтобы администрация Северной Кореи изменила свою политику.

Суга указал на важность сотрудничества с Китаем и Россией в этом вопросе. Совет Безопасности ООН принял очередную резолюцию против КНДР 22 декабря.