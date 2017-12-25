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Защитники Донбасса получили новогодние подарки от жителей ЛНР и России (ФОТО)


Добавлено: 25 дек 2017 в 07:49, Категория: Новости на сегодня
Защитники Донбасса получили новогодние подарки от жителей ЛНР и России (ФОТО)

Жители поселка городского типа Лозовский Славяносербского района и российская региональная общественная организация «Союз десантников и ветеранов боевых действий Ставропольского Края» передали на передовую военнослужащим Народной милиции подарки, поздравительные открытки и конфеты. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

Жители ЛНР передали защитникам Республики домашнюю выпечку, конфеты, новогодние открытки, россияне привезли сладости, новогоднюю елку и игрушки.

«Военнослужащие знают, чего не хватает на передовой, как раз сладостей. Очень сильно хочется сладкого, я по себе знаю.

Поэтому и местные жители приготовили все своими руками, и также конфеты передали люди из Ставропольского края за то, что вы здесь стоите, защищаете народ Луганской Народной Республики», — сказал Марочко.

«Десантники Ставропольского края, наши братья из России, о нас не забывают. Также духовник подразделения, настоятель храма Архангела Михаила Ставропольской епархии протоиерей Петр Гриценко передал, что молится за вас.

Попросил своих прихожан, чтобы они молились за вас, за ваше здоровье, за то, что вы стоите на рубежах и не пускаете фашизм. Они прекрасно понимают, что вы тот рубеж, который если перейдет фашизм, то он зайдет и на территорию Российской Федерации. Поэтому они о вас не забывают», — рассказал подполковник, передавая подарки бойцам.

Представитель оборонного ведомства поздравил с праздниками военнослужащих ЛНР и от имени командования Народной милиции.

«Хотелось бы пожелать, чтобы они прошли тихо, и спокойно вы встретили Новый год здесь на передовой», — пожелал Марочко.

Одна из инициаторов мероприятия, жительница поселка Лозовской Кристина Киселева рассказала, что местные жители очень переживают за военнослужащих, особенно когда слышат звуки стрельбы из тяжелого вооружения.

«Наша Лозовская школа очень активная, собрала для вас специально домашнюю еду, не только школьники, но и местные жители. Это сделано в знак благодарности, с Новым годом, чтобы поздравить, и поблагодарить вас за то, что вы здесь, нас оберегаете, храните. Хотим пожелать вам сил, здоровья. Холодно сейчас, хотели немножко тепла вам принести, чтобы порадовать вас немножко», — сказала она во время передачи подарков.

Военнослужащие Народной милиции поблагодарили коллег из России и местных жителей за заботу и внимание, отметив, что эти подарки являются большой для них поддержкой.



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Добавлено: 25 дек 2017 в 07:49, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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