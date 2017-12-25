Здешние выборы в Украинском государстве: открыто 10 уголовных производств

«Сегодня на территории 17 регионов страны состоялись первые здешние выборы в объединенных территориальных общин».

Об этом передает pr-служба милиции.

Сообщения касаются нарушений в Запорожской, Ивано-Франковской, Николаевской, Черкасской, Черниговской и Полтавской областях. Милиция уже открыла 10 уголовных производств, они касаются подкупа избирателей и фальсификации документов. «В данный момент участки закрыты. По состоянию на 21:00 в полицию поступило 73 сообщения о нарушениях, открыто 12 уголовных производств», — говорится в заявлении на фейсбуке.

«В случае осложнения оперативной обстановки во время волеизъявления жителей сделаны соответствующие резервы и следственно-оперативные группы для реагирования на сообщения о совершении правонарушений», — добавили в милиции.