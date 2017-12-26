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7 лайфхаков, для которых нужна микроволновка


Добавлено: 26 дек 2017 в 21:35, Категория: В мире
7 лайфхаков, для которых нужна микроволновка
Сегодня в каждой квартире есть микроволновая печь. Этот гаджет существенно облегчает жизнь современному человеку, экономя при этом немало времени. В основном, люди используют микроволновую печь для быстрого разогревания пищи, а в редких случаях готовят с её помощью целые блюда. Но наверняка многие даже не догадываются о том, что микроволновку можно использовать не только для этих целей. Представляем вашему вниманию 7 лайфхаков, для которых вам потребуются микроволновка.

Возвращаем выпечке нежность

К большому сожалению сладкоежек выпечка хранится в свежем виде недолго. Что же делать, если в мечтах о вкусном круассане или кусочке цельнозернового хлеба вы обнаружили, что выпечка успела зачерстветь за ночь? Ни в коем случае не расстраиваться.
Попробуйте вернуть ей магазинный вкус с помощью микроволновки. Смочите бумажные салфетки в прохладной воде и оберните ими выпечку. Отправьте в микроволновую печь на 10 секунд при максимальной мощности.
У способа есть свои ограничения: "реанимировать" выпечку можно лишь один раз.
Чистим лук без слез

Надоело лить слезы каждый раз, когда чистите лук? Ничего не поделаешь. Это явление вполне естественное, ведь в луке содержатся особые энзимы, которые раздражают слизистую глаза и провоцируют слезы.
Однако с этим явлением можно бороться. Разрежьте луковицу на 2 части и поместите в микроволновую печь на полминуты при максимальной мощности. Под действием высоких температур энзимы испарятся, а вот с полезными веществами ничего не случится.
Возвращаем меду аппетитный вид

Мед — ценный продукт. Обязательно включите его в свой рацион в период межсезонья, когда организм особенно подвержен вирусным и инфекционным заболеваниям.
В процессе длительного хранения мед часто теряет свой изначальный вид. На его поверхности образуется засахаренный налет, который портит аппетитный вид продукта, а сам мед становится гуще.
Верните меду его свойства с помощью микроволновой печи. Прогрейте мед без крышки на самой низкой мощности в течение 2 минут. Мед снова станет текучим и аппетитным. При этом его ценный состав останется прежним.
Чистим овощи от шелухи

Далеко не всем гурманам доставляет удовольствие хлопотать на кухне. Некоторые рутинные процессы отнимают время и портят настроение: к примеру, процесс очищения лука и чеснока от шелухи.
Мы знаем, как упростить себе жизнь. В этом вам поможет микроволновая печь. Поместите овощи в жаропрочную миску и отправьте в микроволновую печь на 15-20 секунд. Под действием высоких температур шелуха размягчится, и удалить ее не составит труда.
Сушим цедру цитрусовых

Лимон, апельсин, лайм, грейпфрут — цитрусовые представляют собой ценный источник витаминов и минералов. Полезные вещества содержатся не только в мякоти фруктов, но и в их цедре.
Не спешите выбрасывать цедру в мусорное ведро — не теряйте возможность зарядить организм витаминами и повысить его защитные силы. Засушите цедру цитрусовых и добавляйте ее в чай, салаты и десерты. Натрите фрукты и положите цедру на бумажные салфетки. Отправьте тертую цедру в микроволновку на 2 минуты при максимальной мощности.
Храните цедру в герметичном контейнере.

Выжимаем больше сока

Каждая хозяйка знает, что выжать сок из цитрусовых — задача не из легких. Если у вас под рукой нет соковыжималки, обратитесь за помощью к микроволновке.
Чтобы выжать из апельсина или лимона весь сок до последней капли, отправьте фрукты в микроволновку при максимальной мощности на 15-20 секунд. Цедра станет мягче, а значит давить сок будет проще.
На заметку: сок цитрусовых украсит любой салат или блюда из рыбы и птицы, а также может использоваться для приготовления выпечки.

Дезинфицируем губки

Кухня — это место, где происходит магия кулинарии. Здесь мы готовим вкусные завтраки, обеды и ужины. Это неизбежно связано с обработкой продуктов: мытьем, нарезкой, приготовлением. Вовсе не удивительно, что наводить уборку на кухне приходится регулярно.
Держите кухню в чистоте: это не только создает гармонию вокруг, но и благоприятно влияет на состояние вашего здоровья и качество продуктов. Не забывайте дезинфицировать губки. Кстати, проще всего сделать это в микроволновой печи. Смочите губки в холодной воде и полейте их небольшим количеством уксуса или лимонного сока. Отправьте в микроволновку при максимальной мощности на одну минуту. Готово!


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Добавлено: 26 дек 2017 в 21:35, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

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