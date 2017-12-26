Американские политические карикатуры о Трампе и Путине

Трамп: - Он настоящий плюшевый медведь
Путин: - Хиллари обвиняла тебя в сговоре с нами..
Трамп: - Она меня жу-у-утко, как это по русски, злить-ся
Путин: - В дзюдо вы используете силу и вес соперника против его самого... если это необходимо
Путин: - Отличные коврики для вытирания ног
Трамп: - Я пользуюсь ими каждый день
На полу лежат Конституция США, американский флаг и американские развед службы
Трамп: - Путин любит меня, ОК?
Путин: - Ими было трудней манипулировать
- Следующие 4 часа наши эксперты будут анализировать рукопожатие Трампа и Путина
Республиканцы: -
Г-н президент, мы находим это чрезвычайно тревожным....
На могильном камне надпись - "Сговор с русскими"
Раскапывающий могилу человек держит мышь с биркой "Манафорт" и говорит - Нашел кое-что
Русский гроссмейстер
Трамп: - Путин сказал что они не вмешивались. Я верю ему. Я отношусь к нему с уважением, он человек слова
Путин: - Мы никогда не обсуждали это. Трамп - лжец.
Трамп: - Кто я такой чтобы спорить с Путиным ?
Кое-кто получил от Санта Клауса именно то что хотел
Это звонят русские. Они хотят узнать - не могли бы мы объяснить, что за х...ю городит Трамп
Не будь таким параноиком Владимир, это всё направлено против "Оси зла" а не против "Империи зла"
Россия и США делят Арктику
Путин (держит в руках "Мирное соглашение") - Подпиши здесь, здесь и здесь
Трамп: - Посмотрите на него. Он просто великолепен, не правда ли? Есть в нем что-то такое неотразимое!!! Я не могу сказать ему "нет"
- Ещё одна трампо-русская бомба. Куда уж хуже?
Надпись на банке: Доказательства сговора с русскими
- Факт, что мы НИЧЕГО не нашли, только подтверждает то что они что-то скрывают
Путин: - Я сказал ему, что "covfefe" на русском значит "красивый обаятельный
мужчина с большими руками". Ставлю 50 рублей - он сейчас твиттид это
Список доказательств демократов сговора Трампа с русскими
Трудные переговоры начинаются
Путин: - У тебя такие БОЛЬШИЕ руки!
Трамп: - О-о Влад!!!Ты не только сильный, но и наблюдательный!
Девайсы по выбору
Разрешите хлопнуть, сэр? (обращение к вышестоящему начальству за разрешением совершить действие)
Путин: - Я никогда не пытался повлиять на ваши выборы
Трамп: - И?
Путин: - Я завидую твоей шевелюре
Трамп: - Хорошо. Теперь можно двигаться дальше
Саммит G-2
Путин: - Меня тоже очень не любят
Американские разведслужбы: - Россия вмешивалась в наши выборы...по приказу Путина...в этом нет никаких сомнений
Путин: - Я не делал этого
Трамп: - Ну наконец-то кто-то кому я могу доверять!
Объединённый американо-российский центр кибербезопасности
Трамп: - Хорошо. Это решает мои проблемы с выборами. Ты согласен, Владимир?
Путин: - Да, я думаю решает, г-н пожизненный президент
Табло над Путиным - Российско-американские силы кибербезопасности (для защиты от кибератак - предложенные Россией)
Трамп: - Ты можешь уничтожить все электронные письма моего сына?
Трамп: - Вся эта история про "Сговор с русскими" - фальшивка
Дональд Трамп-младший: - ВАУ!!! Компромат на Хиллари!!!
Дональд Трамп-младший: Какие связи с Россией? (ties - галстук, связи)
Трамп: Владимир, я хочу задать тебе трудный вопрос
Путин: - Да?
Трамп: - Мог бы я победить на выборах без тебя?
Виртуоз
- Почему он обнимает этого самовлюбленного хулигана?
- Ты имеешь в виду Путина или Трампа?
Трамп: - Мне не нужны ни ЦРУ, ни ФБР, ни АНБ..... У меня есть все разведслужбы которые мне нужны
Трамп: - Владимир, я принес тебе подарок
Надпись на коробке: 2018 год - выборы в Конгресс США
Надпись на шапке: - Сделать Россию снова великой ( в определенном смысле)
Надпись на кепке: - Сделать Аляску русской снова
Путин: - Как трамп может вернуть [моё] расположение
Путин: - Это наш хакерский департамент
Путин: - Мини-ми, что это за звук, как будто что-то крутится
Трамп: - Похоже это Рейган в гробу....
Дядя Сэм: - Я чувствую себя немножко странно
Путин; - Не беспокойтесь. Всё под контролем
Баран-Трамп: - Он говорит, что он не использовал своё влияние альфа-самца на массы и я верю ему
Путин: - Дорогой, не хочешь ли глубокий массаж?
Заголовок в газете: - Россия нарушает договор о ракетах
Туалетная вода от Кальвин Кремлин - "Наваждение" для демократов
Трамп: - Джаред, ты снова разговаривал с русскими?
Джаред Кушнер (зять Трампа): - Nyet
На стене приколотка памятка - Что нужно сделать сегодня: 1. Врать про всё
Надпись на избирательной урне: Путин (Put in - вкладывать) здесь
Осёл (символ Демократической партии) на приёме у психоаналитика.
П. - ОК, Слово ассоциирующееся у Вас с Трампом?
О. - Россия
П. - С Флинном?
О. - Россия
П. - С Сешенсом?
П. - С собакой?
О. - Россия!
П. - С кошкой?
О. - Россия!
П. - Время вышло
О. - Россия!!!
- Вам нравится как я перестроил?
Новое платье короля
- Великолепное платье и мудрое решение - передать русским наши государственные секреты
В поисках.....
Лох-Несского чудовища... Йети.... свидетельств сговора Трампа с русскими
Трамп: - Послушайте, это был взаимовыгодный обмен - я далрусским наши ядерные коды, а взамен получил рецепт путинского борща
Надпись на трубе: Российское влияние
Трамп: Кто-то должен сделать что-нибудь с этими утечками
Трамп: - Почему все продолжают говорить о России?
Медведь: - Ya ne znayu