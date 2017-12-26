Американские политические карикатуры о Трампе и Путине

Трамп: - Он настоящий плюшевый медведь





Путин: - Хиллари обвиняла тебя в сговоре с нами..

Трамп: - Она меня жу-у-утко, как это по русски, злить-ся

Путин: - В дзюдо вы используете силу и вес соперника против его самого... если это необходимо

Путин: - Отличные коврики для вытирания ног

Трамп: - Я пользуюсь ими каждый день

На полу лежат Конституция США, американский флаг и американские развед службы

Трамп: - Путин любит меня, ОК?

Путин: - Ими было трудней манипулировать

- Следующие 4 часа наши эксперты будут анализировать рукопожатие Трампа и Путина

Республиканцы: -

Г-н президент, мы находим это чрезвычайно тревожным....



На могильном камне надпись - "Сговор с русскими"

Раскапывающий могилу человек держит мышь с биркой "Манафорт" и говорит - Нашел кое-что

Русский гроссмейстер

Трамп: - Путин сказал что они не вмешивались. Я верю ему. Я отношусь к нему с уважением, он человек слова

Путин: - Мы никогда не обсуждали это. Трамп - лжец.

Трамп: - Кто я такой чтобы спорить с Путиным ?

Кое-кто получил от Санта Клауса именно то что хотел

Это звонят русские. Они хотят узнать - не могли бы мы объяснить, что за х...ю городит Трамп

Не будь таким параноиком Владимир, это всё направлено против "Оси зла" а не против "Империи зла"

Россия и США делят Арктику



Путин (держит в руках "Мирное соглашение") - Подпиши здесь, здесь и здесь



Трамп: - Посмотрите на него. Он просто великолепен, не правда ли? Есть в нем что-то такое неотразимое!!! Я не могу сказать ему "нет"

- Ещё одна трампо-русская бомба. Куда уж хуже?



Надпись на банке: Доказательства сговора с русскими

- Факт, что мы НИЧЕГО не нашли, только подтверждает то что они что-то скрывают

Путин: - Я сказал ему, что "covfefe" на русском значит "красивый обаятельный

мужчина с большими руками". Ставлю 50 рублей - он сейчас твиттид это

Список доказательств демократов сговора Трампа с русскими



Трудные переговоры начинаются

Путин: - У тебя такие БОЛЬШИЕ руки!

Трамп: - О-о Влад!!!Ты не только сильный, но и наблюдательный!

Девайсы по выбору



Разрешите хлопнуть, сэр? (обращение к вышестоящему начальству за разрешением совершить действие)



Путин: - Я никогда не пытался повлиять на ваши выборы

Трамп: - И?

Путин: - Я завидую твоей шевелюре

Трамп: - Хорошо. Теперь можно двигаться дальше

Саммит G-2

Путин: - Меня тоже очень не любят

Американские разведслужбы: - Россия вмешивалась в наши выборы...по приказу Путина...в этом нет никаких сомнений

Путин: - Я не делал этого

Трамп: - Ну наконец-то кто-то кому я могу доверять!

Объединённый американо-российский центр кибербезопасности

Трамп: - Хорошо. Это решает мои проблемы с выборами. Ты согласен, Владимир?

Путин: - Да, я думаю решает, г-н пожизненный президент

Табло над Путиным - Российско-американские силы кибербезопасности (для защиты от кибератак - предложенные Россией)

Трамп: - Ты можешь уничтожить все электронные письма моего сына?

Трамп: - Вся эта история про "Сговор с русскими" - фальшивка

Дональд Трамп-младший: - ВАУ!!! Компромат на Хиллари!!!



Дональд Трамп-младший: Какие связи с Россией? (ties - галстук, связи)



Трамп: Владимир, я хочу задать тебе трудный вопрос

Путин: - Да?

Трамп: - Мог бы я победить на выборах без тебя?

Виртуоз

- Почему он обнимает этого самовлюбленного хулигана?

- Ты имеешь в виду Путина или Трампа?

Трамп: - Мне не нужны ни ЦРУ, ни ФБР, ни АНБ..... У меня есть все разведслужбы которые мне нужны



Трамп: - Владимир, я принес тебе подарок

Надпись на коробке: 2018 год - выборы в Конгресс США

Надпись на шапке: - Сделать Россию снова великой ( в определенном смысле)



Надпись на кепке: - Сделать Аляску русской снова

Путин: - Как трамп может вернуть [моё] расположение

Путин: - Это наш хакерский департамент



Путин: - Мини-ми, что это за звук, как будто что-то крутится

Трамп: - Похоже это Рейган в гробу....



Дядя Сэм: - Я чувствую себя немножко странно

Путин; - Не беспокойтесь. Всё под контролем

Баран-Трамп: - Он говорит, что он не использовал своё влияние альфа-самца на массы и я верю ему



Путин: - Дорогой, не хочешь ли глубокий массаж?

Заголовок в газете: - Россия нарушает договор о ракетах

Туалетная вода от Кальвин Кремлин - "Наваждение" для демократов



Трамп: - Джаред, ты снова разговаривал с русскими?

Джаред Кушнер (зять Трампа): - Nyet

На стене приколотка памятка - Что нужно сделать сегодня: 1. Врать про всё

Надпись на избирательной урне: Путин (Put in - вкладывать) здесь



Осёл (символ Демократической партии) на приёме у психоаналитика.

П. - ОК, Слово ассоциирующееся у Вас с Трампом?

О. - Россия

П. - С Флинном?

О. - Россия

П. - С Сешенсом?

П. - С собакой?

О. - Россия!

П. - С кошкой?

О. - Россия!

П. - Время вышло

О. - Россия!!!

- Вам нравится как я перестроил?



Новое платье короля

- Великолепное платье и мудрое решение - передать русским наши государственные секреты

В поисках.....

Лох-Несского чудовища... Йети.... свидетельств сговора Трампа с русскими

Трамп: - Послушайте, это был взаимовыгодный обмен - я далрусским наши ядерные коды, а взамен получил рецепт путинского борща



Надпись на трубе: Российское влияние

Трамп: Кто-то должен сделать что-нибудь с этими утечками

Трамп: - Почему все продолжают говорить о России?

Медведь: - Ya ne znayu