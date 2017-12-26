Американские политические карикатуры о Трампе и Путине

Показать меню
Актуально
Террористы распространяют дезинформацию о нарушении Украиной "рождественского" - 10:18 Террористы распространяют дезинформацию о нарушении Украиной Полина Цурская: была ребенком и ни о чем не думала, а теперь накручиваю себя - 10:21 Полина Цурская: была ребенком и ни о чем не думала, а теперь накручиваю себя Врачи диагностировали у фигуриста Кацалапова разрыв связки голеностопа - 10:21 Врачи диагностировали у фигуриста Кацалапова разрыв связки голеностопа Футболист "Борнмута" Дефо пропустит до 10 недель из-за перелома лодыжки - 10:21 Футболист «Шоу Бориса и Сергея»: главу МИД Британии в Москве не воспринимают всерьёз, — - 10:21 «Шоу Бориса и Сергея»: главу МИД Британии в Москве не воспринимают всерьёз, — Independent Тренер "Салавата Юлаева" Вестерлунд оштрафован за выход на лед во время матча - 10:33 Тренер В Турции уволили 2,7 тысяч причастных к попытке переворота госслужащих - 10:36 В Турции уволили 2,7 тысяч причастных к попытке переворота госслужащих Стюардессу, выпавшую из самолета UTair во Внуково, выписали из больницы - 10:39 Стюардессу, выпавшую из самолета UTair во Внуково, выписали из больницы Путин поздравил с днем рождения лидера Азербайджана - 10:41 Путин поздравил с днем рождения лидера Азербайджана Флойд Мэйуэзер предложил Кобе Брайанту сыграть в баскетбол "1 на 1" на $1 млн - 10:48 Флойд Мэйуэзер предложил Кобе Брайанту сыграть в баскетбол Счастливыми себя назвали 39 процентов граждан России - 10:49 Счастливыми себя назвали 39 процентов граждан России Юнармейцы собрали для сирийских детей восемь тонн подарков к Новому году - 10:49 Юнармейцы собрали для сирийских детей восемь тонн подарков к Новому году Сноуден: Новое приложение Haven превратит смартфон в «шпионское устройство» - 10:49 Сноуден: Новое приложение Haven превратит смартфон в «шпионское устройство» В Российской Федерации 24 декабря запланированы собрания в поддержку - 10:49 В Российской Федерации 24 декабря запланированы собрания в поддержку оппозиционера Навального Маккейн назвал решение США поставлять Украине Javelin важным шагом - 10:49 Маккейн назвал решение США поставлять Украине Javelin важным шагом Канадец одержал победу в лотерею 47 млн. долларов - 10:49 Канадец одержал победу в лотерею 47 млн. долларов Ядерный НЛО пришельцев из Северной Кореи: Элон Маск напугал американцев - 10:56 Ядерный НЛО пришельцев из Северной Кореи: Элон Маск напугал американцев запуском SpaceX (ВИДЕО)
» » Американские политические карикатуры о Трампе и Путине

Американские политические карикатуры о Трампе и Путине


Добавлено: 26 дек 2017 в 09:07, Категория: Политика
Американские политические карикатуры о Трампе и Путине

Трамп: - Он настоящий плюшевый медведь


Путин: - Хиллари обвиняла тебя в сговоре с нами..
Трамп: - Она меня жу-у-утко, как это по русски, злить-ся

Путин: - В дзюдо вы используете силу и вес соперника против его самого... если это необходимо

Путин: - Отличные коврики для вытирания ног
Трамп: - Я пользуюсь ими каждый день
На полу лежат Конституция США, американский флаг и американские развед службы

Трамп: - Путин любит меня, ОК?
Путин: - Ими было трудней манипулировать

- Следующие 4 часа наши эксперты будут анализировать рукопожатие Трампа и Путина

Республиканцы: -
Г-н президент, мы находим это чрезвычайно тревожным....

На могильном камне надпись - "Сговор с русскими"
Раскапывающий могилу человек держит мышь с биркой "Манафорт" и говорит - Нашел кое-что

Русский гроссмейстер

Трамп: - Путин сказал что они не вмешивались. Я верю ему. Я отношусь к нему с уважением, он человек слова
Путин: - Мы никогда не обсуждали это. Трамп - лжец.
Трамп: - Кто я такой чтобы спорить с Путиным ?

Кое-кто получил от Санта Клауса именно то что хотел

Это звонят русские. Они хотят узнать - не могли бы мы объяснить, что за х...ю городит Трамп

Не будь таким параноиком Владимир, это всё направлено против "Оси зла" а не против "Империи зла"

Россия и США делят Арктику

Путин (держит в руках "Мирное соглашение") - Подпиши здесь, здесь и здесь

Трамп: - Посмотрите на него. Он просто великолепен, не правда ли? Есть в нем что-то такое неотразимое!!! Я не могу сказать ему "нет"

- Ещё одна трампо-русская бомба. Куда уж хуже?

Надпись на банке: Доказательства сговора с русскими
- Факт, что мы НИЧЕГО не нашли, только подтверждает то что они что-то скрывают

Путин: - Я сказал ему, что "covfefe" на русском значит "красивый обаятельный
мужчина с большими руками". Ставлю 50 рублей - он сейчас твиттид это

Список доказательств демократов сговора Трампа с русскими

Трудные переговоры начинаются
Путин: - У тебя такие БОЛЬШИЕ руки!
Трамп: - О-о Влад!!!Ты не только сильный, но и наблюдательный!

Девайсы по выбору

Разрешите хлопнуть, сэр? (обращение к вышестоящему начальству за разрешением совершить действие)

Путин: - Я никогда не пытался повлиять на ваши выборы
Трамп: - И?
Путин: - Я завидую твоей шевелюре
Трамп: - Хорошо. Теперь можно двигаться дальше

Саммит G-2
Путин: - Меня тоже очень не любят

Американские разведслужбы: - Россия вмешивалась в наши выборы...по приказу Путина...в этом нет никаких сомнений
Путин: - Я не делал этого
Трамп: - Ну наконец-то кто-то кому я могу доверять!

Объединённый американо-российский центр кибербезопасности
Трамп: - Хорошо. Это решает мои проблемы с выборами. Ты согласен, Владимир?
Путин: - Да, я думаю решает, г-н пожизненный президент

Табло над Путиным - Российско-американские силы кибербезопасности (для защиты от кибератак - предложенные Россией)
Трамп: - Ты можешь уничтожить все электронные письма моего сына?

Трамп: - Вся эта история про "Сговор с русскими" - фальшивка
Дональд Трамп-младший: - ВАУ!!! Компромат на Хиллари!!!

Дональд Трамп-младший: Какие связи с Россией? (ties - галстук, связи)

Трамп: Владимир, я хочу задать тебе трудный вопрос
Путин: - Да?
Трамп: - Мог бы я победить на выборах без тебя?

Виртуоз

- Почему он обнимает этого самовлюбленного хулигана?
- Ты имеешь в виду Путина или Трампа?

Трамп: - Мне не нужны ни ЦРУ, ни ФБР, ни АНБ..... У меня есть все разведслужбы которые мне нужны

Трамп: - Владимир, я принес тебе подарок
Надпись на коробке: 2018 год - выборы в Конгресс США

Надпись на шапке: - Сделать Россию снова великой ( в определенном смысле)

Надпись на кепке: - Сделать Аляску русской снова
Путин: - Как трамп может вернуть [моё] расположение

Путин: - Это наш хакерский департамент

Путин: - Мини-ми, что это за звук, как будто что-то крутится
Трамп: - Похоже это Рейган в гробу....

Дядя Сэм: - Я чувствую себя немножко странно
Путин; - Не беспокойтесь. Всё под контролем

Баран-Трамп: - Он говорит, что он не использовал своё влияние альфа-самца на массы и я верю ему

Путин: - Дорогой, не хочешь ли глубокий массаж?
Заголовок в газете: - Россия нарушает договор о ракетах

Туалетная вода от Кальвин Кремлин - "Наваждение" для демократов

Трамп: - Джаред, ты снова разговаривал с русскими?
Джаред Кушнер (зять Трампа): - Nyet
На стене приколотка памятка - Что нужно сделать сегодня: 1. Врать про всё

Надпись на избирательной урне: Путин (Put in - вкладывать) здесь

Осёл (символ Демократической партии) на приёме у психоаналитика.
П. - ОК, Слово ассоциирующееся у Вас с Трампом?
О. - Россия
П. - С Флинном?
О. - Россия
П. - С Сешенсом?
П. - С собакой?
О. - Россия!
П. - С кошкой?
О. - Россия!
П. - Время вышло
О. - Россия!!!

- Вам нравится как я перестроил?

Новое платье короля
- Великолепное платье и мудрое решение - передать русским наши государственные секреты

В поисках.....
Лох-Несского чудовища... Йети.... свидетельств сговора Трампа с русскими

Трамп: - Послушайте, это был взаимовыгодный обмен - я далрусским наши ядерные коды, а взамен получил рецепт путинского борща

Надпись на трубе: Российское влияние
Трамп: Кто-то должен сделать что-нибудь с этими утечками

Трамп: - Почему все продолжают говорить о России?
Медведь: - Ya ne znayu



Материалы по теме:

Трамп пояснил слова о том, что он верит Путину
Трамп поведал об оскорбленном Путине
Путин и Трамп поделились впечатлениями от встречи
Трамп прокомментировал слова Путина о поражении Клинтон
Добавлено: 26 дек 2017 в 09:07, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: kolokolrussia

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Представитель Яценюка назвала цель его визита в Швейцарию

Представитель Яценюка назвала цель его визита в Швейцарию

Работающих студентов могут освободить от страховых взносов

Работающих студентов могут освободить от страховых взносов

Абэ согласился как можно скорее начать освоение Курил вместе с РФ

Абэ согласился как можно скорее начать освоение Курил вместе с РФ

Совладелец Промсвязьбанка подтвердил бегство из России

Совладелец Промсвязьбанка подтвердил бегство из России

Загрузка...



Лента новостей
Новогоднее «перемирие»: боевики бьют по украинским позициям из запрещенного вооружения - 09:42 Новогоднее «перемирие»: боевики бьют по украинским позициям из запрещенного вооруженияСовфед планирует снизить крепость водки в 2018 году - 09:42 Совфед планирует снизить крепость водки в 2018 годуСША попытались оправдаться перед Россией за угрозы, прозвучавшие в адрес Москвы - 09:39 США попытались оправдаться перед Россией за угрозы, прозвучавшие в адрес МосквыНовый год 2018 в Ростове-на-Дону: программа мероприятий, куда пойти на праздники - 09:39 Новый год 2018 в Ростове-на-Дону: программа мероприятий, куда пойти на праздникиКонец света: 1 февраля в 11:47 наступит апокалипсис, NASA пытается утаить угрозу для человечества - 09:38 Конец света: 1 февраля в 11:47 наступит апокалипсис, NASA пытается утаить угрозу для человечестваКак будут выплачивать пенсии за январь 2018 в новогодние праздники – график выплат - 09:38 Как будут выплачивать пенсии за январь 2018 в новогодние праздники – график выплатСутки в Донбассе: боевики 2 раза нарушали перемирие - 09:35 Сутки в Донбассе: боевики 2 раза нарушали перемирие«Честная рассрочка»: жителей Донецка завлекают рекламными листовками - 09:35 «Честная рассрочка»: жителей Донецка завлекают рекламными листовкамиОБСЕ: боевики «ЛНР» перевели танки в боевую готовность - 09:35 ОБСЕ: боевики «ЛНР» перевели танки в боевую готовностьСмерть бойца АТО: в Днепре скончался воин ВСУ после тяжелых ранений - 09:35 Смерть бойца АТО: в Днепре скончался воин ВСУ после тяжелых раненийХоккеист "Коламбуса" Кэм Аткинсон пропустит 4-6 недель из-за перелома ноги - 09:29 Хоккеист В Москве возобновил работу переход у метро «Славянский бульвар» - 09:28 В Москве возобновил работу переход у метро «Славянский бульвар»Крупный склад загорелся в Калининграде - 09:28 Крупный склад загорелся в КалининградеВ Саратовской области автомобиль въехал в остановку, пострадали ребенок и пенсионерка - 09:28 В Саратовской области автомобиль въехал в остановку, пострадали ребенок и пенсионерка
Последние новости
Умер художник-мультипликатор, создавший кролика Багза Банни - 10:14 Умер художник-мультипликатор, создавший кролика Багза Банни Гендиректор «Воентелекома» задержан вслед за подчиненными - 10:07 Гендиректор «Воентелекома» задержан вслед за подчиненными Санкции против Украины: зачем Трамп добивает Порошенко (ФОТО) - 10:07 Санкции против Украины: зачем Трамп добивает Порошенко (ФОТО) Visa и Mastercard исключены из ассоциации Банка России - 10:07 Visa и Mastercard исключены из ассоциации Банка России Новые владельцы «Олимпийского» объявили о масштабном ремонте - 10:07 Новые владельцы «Олимпийского» объявили о масштабном ремонте Эксперты назвали 10 главных русских слов года - 10:07 Эксперты назвали 10 главных русских слов года Глава МИД Германии: в ближайшее время Украина не войдет в состав ЕС - 10:04 Глава МИД Германии: в ближайшее время Украина не войдет в состав ЕС Ситуация на блокпостах: лучше ехать через «Новотроицкое» - 10:04 Ситуация на блокпостах: лучше ехать через «Новотроицкое» Райан Рейнольдс пересказал забавный разговор с дочерью, а Блейк Лайвли высмеяла его кулинарные - 10:00 Райан Рейнольдс пересказал забавный разговор с дочерью, а Блейк Лайвли высмеяла его кулинарные способности Жестокая месть: в Ростове жильцы многоэтажки проучили автохама - 10:00 Жестокая месть: в Ростове жильцы многоэтажки проучили автохама Фургон Лада Ларгус в новом кузове скоро «появится на свет» – АвтоВАЗ - 10:00 Фургон Лада Ларгус в новом кузове скоро «появится на свет» – АвтоВАЗ Во Львове несанкционированно включились сирены оповещения - 09:56 Во Львове несанкционированно включились сирены оповещения ЕС всё ближе к реализации «плохой идеи» и «мрачного сценария», — СМИ США - 09:49 ЕС всё ближе к реализации «плохой идеи» и «мрачного сценария», — СМИ США
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"