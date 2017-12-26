АМФР не исключает снятия "Дины" с чемпионата России по мини-футболу

МОСКВА, 26 дек – Р-Спорт, Василий Конов-мл. Снятия московской "Дины" с розыгрыша чемпионата России на данный момент исключать нельзя, заявил агентству "Р-Спорт" президент Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Эмиль Алиев.

В понедельник девятикратные чемпионы страны дома проиграли "Норильскому никелю" со счетом 0:11. Ранее "Дина" не прибыла в Санкт-Петербург на субботнюю игру с "Политехом" из-за отказа футболистов ехать при наличии долгов по зарплате, а также снялась с розыгрыша Кубка России.

"Футболисты, которые могли, вышли на поле. Это говорит о том, что президент борется до конца. Вы, как руководитель лиги, всегда будете поддерживать такого президента, который борется до конца. Мы готовы закрывать глаза на многие вещи, терпеть и ждать, когда клуб сможет самостоятельно решить свои вопросы. Снятия "Дины" исключать нельзя", - сказал Алиев по телефону.

"Но для этого существуют другие юридические органы – КДК. На данный момент "Дина" не сделала всех шагов для снятия. Если "Дина" не сыграет еще один матч, то уже, помимо штрафа в миллион рублей и технического поражения в несыгранном матче с "Политехом", последуют нормы снятия с чемпионата", - продолжил собеседник агентства.