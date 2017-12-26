Австралийцы на Рождество в качестве подарков покупали крокодилов

В Австралии перед Рождеством возросли продажи крокодилов.СМИ приводит словам хозяйки крокодильей фермы Crocodylus Park в городе Дарвин на Северной территории страны Джованны Уэбб, которая заявила, что в качестве подарков на Рождество продала около сотни детенышей гребнистых и австралийских узкорылых крокодилов.«Все с ума посходили. Им всем хочется маленького крокодильчика», — рассказала Уэбб.Издание также напоминает, что для того, чтобы совершить такую покупку, на Северной территории Австралии требуется разрешение властей. По законму, в городах можно держать крокодилов не длиннее 60 сантиметров. Когда животное вырастет, его придется вернуть на ферму. Однако в сельской местности ограничений на длину крокодилов нет.Гребнистый крокодил считается одним из крупнейших хищников на планете. Самцы этого вида достигают семи метров в длину и могут весить до двух тонн.