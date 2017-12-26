Белозерцев прокомментировал дело Савина

В ходе пресс-конференции корреспонденты поинтересовались у руководителя Пензенской области, как он относится к тому, что за последнее время сразу несколько чиновников стали фигурантами уголовных дел.

Вместе с тем руководитель региона отозвался о Валерии Савине как о профессионале, который может вернуться к исполнению обязанностей вице-губернатора, если его вина не будет подтверждена.

«Дело связано с земельным участком дачного кооператива, была амнистия на эти дачные участки». Ежели это действительно так, то он должен ответить по закону. Было надо оформить участок — не оформили. Это плохо, нужно больше проводить профилактическую работу, однако человек сам должен понимать: «данного делать нельзя», — подчеркнул Иван Белозерцев.

— У нас есть такие случаи, когда руководитель сельского поселения за оказанную услугу берет взятку 30 либо 50 тыс. руб., невзирая на то, что я регулярно говорю о том, что этого не должно быть.

Белозерцев подчеркнул, что не приветствует такие действия — все нужно делать по закону. Слаб человек, однако все зависит от него. Это плохо. Власть должна работать в рамках закона и не использовать свое служебное положение для решение личных сложностей. Решение о том, кто ее займет вместо Валерия Савина, губернатор Иван Белозерцев примет в 2018-м году.

На вопрос: «Есть ли надежда, что Валерий Савин возвратится в органы власти?», губернатор ответил, что все зависит от следствия. Губернатор Белозерцев 28 ноября проинформировал об отставке Савина по собственному желанию.

— Уменьшать эту должность не планирую: она была ранее, и эффективность ее оправдана, — добавил руководитель региона. «Государство вложило много денежных средств в подготовку депутата такого уровня», — сообщил Иван Белозерцев.