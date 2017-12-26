Бердымухамедов пригласил президентат Индии на закладку участка ТАПИ

К концу зимы будущего года запланирована церемония закладки афганского участка газопровода. В числе их - церемония закладки афганского участка газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия, которая состоится на туркмено-афганской границе, и закладка оптико-волоконной линии связи по этому же маршруту, закладка возведения линии электропередачи Туркменистан-Афганистан-Пакистан, а еще церемония ввода в строй железной дороги Серхетабат-Тургунди.

Президент Туркменистана пригласил руководителя Пакистана участвовать в церемонии открытия афганского участка газопровода TAПИ, которую планируется провести к концу зимы следующего года на границе Туркменистана и Афганистана. Руководитель Афганистана также подтвердил своё участие во всех задуманных мероприятиях. Относительно его участия в этих церемониях сказано, что «дальнейшие детали участия индийского лидера в предстоящих мероприятиях будут согласованы по дипломатическим каналам».

Добавим, во время церемонии планируется ввод в строй и железной дороги Серхетабат-Тургунди, которую Туркменистан строит за счёт собственных средств, материально-технических и кадровых ресурсов.

«Сегодня для нас имеет интерес газопровод ТАПИ — это Туркменистан, Афганистан, Пакистан, Индия».

Строительство газопровода ТАПИ началась в декабре 2015, а закончить его намечено зимой 2019-го. Общая протяженность газопровода составляет 1814 километров, мощность — 30 млрд природного газа в год.

Президенты Индии, Афганистана и Пакистана высоко оценили значение этих инфраструктурных проектов и выразили поддержку инициативам Туркменистана.