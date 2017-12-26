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Британский корабль не позволил фрегату РФ нарушить территориальные воды


Добавлено: 26 дек 2017 в 08:49, Категория: Украина
Британский корабль не позволил фрегату РФ нарушить территориальные воды

Английский военный корабль HMS St Albans пристально наблюдал за российским фрегатом с управляемым ракетным оружием «Адмирал Горшков» во время его нахождения близ территориальных вод Великобритании. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, российский фрегат, проходит сейчас завершающий этап государственных испытаний.

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон отметил, что в последнее время активность ВМФ РФ около вод страны возросла. По его словам, он «не будет колебаться защитить британские воды и не потерпит никакой формы агрессии».



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Добавлено: 26 дек 2017 в 08:49, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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