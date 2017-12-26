Бывший узник боевиков «ЛНР» рассказал об ужасах пребывания в плену

Боевики узник боевиков «ЛНР» сообщил, каким пыткам подвергали его оккупанты, во время его пребывания в плену.

Председатель ассоциации украинских пленных Анатолий Поляков рассказал, что самое сложное — пережить первый месяц в неволе. Также, он заявил: «Постоянно называли «укропом», но к этому я привык. Были моменты, когда заводили кого-то в камеру и говорили: «Это наша легендарная личность Анатолий Поляков. Посмотрите, что с ним стало». Люди проектировали это на себя и очень боялись.

Все это время я сидел прикованным к трубе с мешком на голове. Один раз в сутки выводили вечером в туалет и раз кормили. На ночь снимали пластиковые наручники, я по трубе спускался и то спал. Несколько раз имитировали расстрел.

Главные посттравматические ситуации начинаются даже не после освобождения. Проходит два-три месяца, полгода, а потом тебя так накрывает: ты будто бы находишься в параллельном мире. Ведь после освобождения проблемы дома только начинаются».