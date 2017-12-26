Дом 2 - Остров любви - 4978 Выпуск (26.12.2017) ТНТ

Добавлено: 26 дек 2017 в 09:02 ,

Остров любви выпуск 26 декабря свежая серия. Саша Шева устала, хочет хороших и серьезных отношений. У Александры Кузиной (Артемовой) Марина Африкантова спросила, правда ли то, что Саша купила себе квартиру, а живет в ней Женя Кузин. Артемова ответила, что это неправда. Тата спросила о бюджете молодой семьи. Александра объяснила, что все, что заработал Женя – это их совместные деньги, а то, что заработала она, это ее личные деньги. Марина спросила о том, как прошла их брачная ночь. Саша рассказала, что после сказочной свадьбы они поехали в отель, не успела она снять платье, как услышала храп Жени. Подмосковный Приокско-Террасный заповедник оказался под угрозой исчезновения. Эту территорию охраняет ЮНЕСКО, зоологи здесь восстанавливают популяцию зубров, биологи изучают краснокнижные растения, а коммерсант Андрей Романов, в некоторых кругах больше известный как Граф, затеял стройку.



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