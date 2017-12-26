«Газпром» считает, что вышел победителем в споре с «Нафтогазом»

«Газпром» считает, что решение Стокгольмского арбитража по спору компании с украинским «Нафтогазом» было принято в его пользу. Об этом заявил заместитель председателя правления российской компании Александр Медведев.

«В отличие от громких заявлений украинской стороны, а президент Порошенко объявил о полной и безоговорочной победе, что, по крайней мере, странно и позволяет задуматься, правильно ли его информировали об итогах этого арбитража, основные положения контракта признаны действительными. Мы считаем, что иск „Газпрома“ в основных положениях полностью удовлетворен», — заявил он.

Медведев также прокомментировал слова президента Украины, который называл решение арбитража «исторической победой».

«Это что называется: плюй в глаза — все божья роса», -сказал заместитель председателя правления «Газпрома».