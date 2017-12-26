Где логика - 3 сезон, 35 выпуск (26.12.2017) ТНТ

Добавлено: 26 дек 2017 в 09:00 ,

Где логика 3 сезон 35 серия последний выпуск 25 декабря. Миллионы христиан отмечают Рождество. В ночь на понедельник, 25 декабря, католики, протестанты и последователи большинства Православных церквей по всему миру встречают Рождество Христово. Исключение составляют Иерусалимская, Русская, Грузинская и Сербская православные церкви, которые отмечают этот праздник в ночь на 7 января. Звездные гости, партнеры по съемочной площадке, просто хорошие друзья и знакомые будут вместе пытаться выстраивать логические связи между самыми, казалось бы, нелогичными событиями, предметами или фактами. Почему мы оставляем официантам на чай, но не оставляем врачам на бинты? Для чего нам мизинцы на ногах? Зачем мыть машину в ноябре? Почему существует сухое вино, но вы нигде не найдете мокрого? Ведущий шоу – Азамат Мусагалиев.



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