ГПСУ: Задержан «полицейский ДНР», пытавшийся бежать в Германию

Вчера пограничники задержали на КПВВ «Гнутово» в Донецкой области «полицейского ДНР».

Госпогранслужба сообщил: «Оперативные сотрудники Восточного регионального управления Госпогранслужбы выяснили, что в период с 2014 по 2015 годы человек проходил службу в Снежнянском отделе так называемой „полиции ДНР“ в должности оперуполномоченного».

Отмечается, что мужчина 1981 года рождения заявил пограничникам, что ушел из «полиции» из-за «беззакония и коррупции».

При этом, задержанный планировал поехать Мариуполь, чтобы сделать загранпаспорт и переехать в Германию.

В отдел Нацполиции в Донецкой области направлено уведомление по ч.1 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного Кодекса Украины. Задержанного передали полицейским.