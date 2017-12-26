Ходаковский о борьбе с противником: «Я подвешу за ноги и вывезу на передовую»

Экс- командир батальона «Восток» Александр Ходаковский обещает предпринимать жесткие меры против врагов «ДНР «в случае прихода к власти.

На своей странице в соцсети он отметил, что готов побороться за пост «главы республики» и добавил, что не отказывается от своих амбиций и пообещал в случае успеха проводить политику «сильной руки».

Ходаковский добавил: «Вы меня плохо знаете… Человек, не способный сломать систему, не пошел бы против преобладающих сил противника войной с непредсказуемым результатом. Это здесь я блогер, готовящий госпереворот, как рассказывают приближенные Захарченко, а в жизни я подвешу за ноги и вывезу на передовую. Вон, даже Губарев опасается прихода Ходаковского с его маньяками, как он выразился. Тесно станет многим. Нельзя наживаться на крови. Точка».