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» » Ходаковский о борьбе с противником: «Я подвешу за ноги и вывезу на передовую»

Ходаковский о борьбе с противником: «Я подвешу за ноги и вывезу на передовую»


Добавлено: 26 дек 2017 в 11:56, Категория: Украина
Ходаковский о борьбе с противником: «Я подвешу за ноги и вывезу на передовую»

Экс- командир батальона «Восток» Александр Ходаковский обещает предпринимать жесткие меры против врагов «ДНР «в случае прихода к власти.

На своей странице в соцсети он отметил, что готов побороться за пост «главы республики» и добавил, что не отказывается от своих амбиций и пообещал в случае успеха проводить политику «сильной руки».

Ходаковский добавил: «Вы меня плохо знаете… Человек, не способный сломать систему, не пошел бы против преобладающих сил противника войной с непредсказуемым результатом. Это здесь я блогер, готовящий госпереворот, как рассказывают приближенные Захарченко, а в жизни я подвешу за ноги и вывезу на передовую. Вон, даже Губарев опасается прихода Ходаковского с его маньяками, как он выразился. Тесно станет многим. Нельзя наживаться на крови. Точка».



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Добавлено: 26 дек 2017 в 11:56, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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