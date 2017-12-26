Ходаковский:"ДНР» откажется от «выборов» в 2018 году

Власти «ДНР» намерены отказаться от проведения «выборов» «главы республики» в 2018 году и продлить полномочия Александра Захарченко еще на год. Об этом он написал на своей странице в социальной сети экс-командир батальона «Восток», экс-глава «комитета государственной безопасности ДНР» Александр Ходаковский.

«Мы молча и терпеливо ждали, когда умрет „Минск“… Но сегодня у наших, полностью утративших под давлением дееспособность, депутатов собрали письменные расписки, что они проголосуют за продление срока сидения этих случайных в большинстве своем для нас людей у кормила власти. Точнее, у раздачи, как я говорил», — написал Ходаковский.

По словам боевика, это решение власти «республики» не согласовали с Кремлем.

«В пятницу, безропотно, склонив головы и подняв руки депутатский корпус исполнит волю своего господина. Эта воля не была согласована с Москвой — это паническое решение, призванное избежать игры в выборы, в ходе которых все могло бы пойти очень неоднозначно. Испугавшись провала, эти деляги от „власти“ решили просто использовать свой ресурс и наше долготерпение, чтобы и дальше продолжать делать любимое дело — грязелечение деньгами и властью. Близкий к Суркову политолог Алексей Чеснаков анонсировал проведение у нас выборов осенью 2018 года, но, видимо, Кремль решили послать куда подальше», — сообщил он.