Об этом объявил Павел Барбул, босс государственного учреждения «Спецтехноэкспорт», специализирующегося на торговле военнослужащими разработками, сообщает Радио Свобода. При всем этом Барбул отказался называть конкретные страны, которые выполняют поставки.

По его словам, на внешних рынках сохраняются существенные ограничения по продаже Украине смертельного оружия.

Пятерка восточноевропейских стран предлагают в Украину смертоносное вооружение.

«У нас есть ситуации, когда некоторые компании не могут получить лицензии на поставку припасов уже на протяжении 2-х лет», — сообщил Барбул.

При этом он подтвердил, что в текущем году в государство Украину уже поступало смертельное оружие из соедененных штатов - партия гранатометов PSRL-1, которые являются глубокой модернизацией советского РПГ-7. Важнейшие и свежие новости — вы узнаете первыми!

Также понятно, что североамериканская компания AirTronic USA реализует Украине ручные противотанковые гранатометы PSRL-1, которые сделаны на базе советского РПГ-7. У PSRL-1 возросла действенная дальность стрельбы: с 300 до 800 метров.

«Оптическую систему мы создали свою: она значительно проще, чем в РПГ-7, и работает со всеми видами снарядов», — разъяснил он. Но она не уточнила, о каких видах вооружения речь идет.