Камчатские cотрудники экстренных служб на Новогодние праздники перешли в режим повышенной готовности

Как стало известно ИА «Грозный-информ», соответствующий приказ подписан начальником основного управления МЧС РФ по ЧР Русланом Яхьяевым.

По традиции, с 25 декабря весь собственный состав основного управления МЧС по Югре и территориальных подразделений переведен на усиленный вариант несения службы.

В период новогодних праздников в подразделениях в боевой расчет будут внесены дополнительные силы и средства. Для служащих чрезвычайного ведомства длиннющие выходные — это время интенсивной работы.

Близятся новогодние и рождественские праздники.

Невзирая на то, что пожарная безопасность будет под контролем служащих МЧС, чтобы праздники прошли без происшествий, жителям необходимо самостоятельно помнить и соблюдать простые требования пожарной безопасности.

В управлении МЧС Российской Федерации и отрядах федеральной пожарной службы будут дежурить члены руководящего состава, а в боевой расчет подразделений внесены дополнительные силы и средства. На центральной новогодней елке в Грозном дополнительно на круглосуточное дежурство будет выставлен расчет Чеченского поисково-спасательного отряда, в состав которого будет входить спасатель-медик.