Карпин: подготовка "Ростова" к сборам началась сразу после подписания контракта

МОСКВА, 26 дек - Р-Спорт. Новый главный тренер "Ростова" Валерий Карпин заявил, что подготовка команды к зимним тренировочным сборам идет с момента, когда он подписал контракт с футбольным клубом из Ростова-на-Дону.

"Ростов" 19 декабря объявил о назначении Карпина новым главным тренером. После 20 туров ростовчане занимают десятое место в чемпионате России, имея в активе 25 очков. Ранее было объявлено, что "Ростов" проведет зимой сборы в Турции и Испании.

"Мы готовимся к сборам с момента, когда был подписан мой контракт с клубом. То, что это не афишировалось - нормальное явление. Ничего сверхъестественного здесь не произошло. Болельщикам могу сказать, чтобы болели и всегда поддерживали команду. Понятно, что непростые времена и непростой календарь в начале. Из пяти матчей первые четыре с командами из первой пятерки", - отметил Карпин, чьи слова приводит официальный сайт "Ростова".

Отвечая на вопрос, является ли плюсом наличие в "Ростове" большого количества игроков, ранее выступавших за "Спартак" под руководством Карпина, специалист сказал: "Я думаю, что это не помешает. Не знаю, плюсом будет или нет, но не помешает, это уж точно".

Также Карпин сообщил, что планирует перевезти свою семью в Ростов-на-Дону.