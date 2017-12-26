Китайские власти планируют ограничить население Шанхая

Власти намерена ограничить население Шанхая к 25 млн людей к 2035 году. Об этом сообщает пресс-служба Государственного совета Китая.

Сейчас население города достигло около 24,3 млн человек.

«К 2035 году количество резидентов в Шанхае будет контролироваться в размере около 25 млн, а общее количество земель, доступных для стройки, не будет превышать 3200 км. кв», — сказано в сообщении.

Шанхай страдает от «болезни большого города».Это возникает, когда в городе слишком загрязненная среда, большие пробки транспорта и отсутствие государственных услуг, включая образование и медицинские услуги.