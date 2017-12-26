Количество льготных поездок на общественном транспорте в Приангарье планируют увеличить до 50

С 1 апреля следующего года граждане Иркутской области, которые пользуются льготными проездными, получат право на 20 дополнительных поездок. Об этом на встрече с корреспондентами проинформировал губернатор региона Сергей Левченко.

По утверждению руководителя региона, увеличить предел поездок, финансируемых из областного бюджета, планируется с 1 апреля предстоящего 2018-ого года. При том, что Ангарск получил в 4 раза больше средств на реализацию льготных поездок, чем Иркутск, губернатор согласен, что колисчество поездок стоит увеличить. С момента введения новейшей системы региональный бюджет сэкономил на перевозках 115 млн. руб. После продолжительных прений администрация Братска приняла решение добавить братчанам, которые не укладывались в предел, еще 15 талонов к имеющимся 30-ти, однако за ними нужно было прийти отдельно, как только завершится основной пакет.

Левченко подчеркнул, что введение электронного проездного позволило сэкономить около 115 млн руб.

Он обозначил, что прибегнуть к жесткому мониторингу количества перевезенных льготников облправительству довелось из-за постоянных нарушений ангарскими перевозчиками. После изменения учета, введения электронной карты, смогли подтвердить только 1/4 часть прошлого объема перевозок, -рассказал губернатор. В 2015-м году экономия уже составила 115 млн руб. Навели порядок, сейчас можем говорить об увеличении поездок пока до 50-ти, а потом, может быть, и больше, — поведал Сергей Левченко.