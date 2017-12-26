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Красногорск занял лидирующие позиции среди муниципалитетов Московской области по результатам 2017 года


Добавлено: 26 дек 2017 в 20:01, Категория: Политика
Красногорск занял лидирующие позиции среди муниципалитетов Московской области по результатам 2017 года

Городской округ Красногорск занял место в «зеленой» группе лидирующих муниципальных образований, достигших наибольших успехов в развитии. Кроме того, Красногорск смог добиться успехов и в области инвестиционного развития: специалисты оценили его как более прогрессивный среди других муниципалитетов. Как информирует издание Новые известия, работа по рейтингованию муниципалитетов Московской области началась три года назад. Сначала оценивается осуществление указов Президента России, обращений губернатора Московской области и государственных программ. Губернатор Московской области Андрей Воробьев уже объявил, что с 2018 года Красногорск будет исполнять функции столицы Московской области. Деятельность властей оценивают по 50 показателям, перво наперво - это исполненье «майских указов», поручений губернатора области, и стабильное функционирование госпрограмм.

В середине зимы 2017 г. Красногорск возглавил экс-куратор Госдумы РФ в Администрации Президента Российской Федерации Радий Хабиров.

Главные принципы — динамика развития и единство всех характеристик.

На прошедшем совещании Высшего совета при губернаторе Московской области Андрее Воробьеве объявили о вручении премии «Прорыв года» городскому округу Красногорск. В текущем году город занял 2-ое место среди муниципалитетов области по уровню благоустройства. В планах здешней администрации на 2018 г - увеличение темпов благоустройства в несколько раз.

В самое ближайшее время власти сосредоточатся на одной из серьезных сложностей - пробок и недостатка дорожной инфраструктуры. До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев утверждал, что с 2018 года Красногорск начнет исполнять функции столицы Московской области.



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Добавлено: 26 дек 2017 в 20:01, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: newsler

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