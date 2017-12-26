Лавров и Тиллерсон в телефонной беседе обсудили Украину

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время телефонного разговора обсудили ситуацию в Донбассе.

В пресс-службе МИД РФ сообщили, что телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Кроме того, в ходе беседы представители РФ и США затронули тему минских соглашений: «Подтверждена важность дальнейшего задействования двустороннего канала консультаций в дополнение к работе Контактной группы и «нормандского формата».

Также стороны обсудили корейский вопрос на фоне ядерных разработок Пхеньяна, и обсудили шаги по преодолению конфликта в Сирии.