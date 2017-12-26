Мать задержанного по делу о теракте петербуржца обращалась за помощью в ФСБ

Петербурженка Оксана Ефимова в марте обращалась на горячую линию ФСБ. Это произошло после того, как она обнаружила радикальные группы среди тех, на которые был подписан «ВКонтакте» ее сын Евгений.

«Они взяли мои контакты, записали телефон Жени и через два дня эти группы были заблокированы прокуратурой РФ», — рассказала Ефимова изданию The Insider.

18-летний Евгений Ефимов был задержан 15 декабря сотрудниками ФСБ. На камеру он заявил, что собирался изготовить взрывчатку. Позднее на суде молодой человек рассказал, что планировал устроить взрыв в Казанском соборе.

Ему предъявлено обвинение по статье «Изготовление взрывчатых веществ». Вместе с Ефимовым в Петербурге задержали еще шестерых предполагаемых террористов.

«А в апреле после теракта в петербургском метро мы с мужем поехали на Литейный… На Литейном нас вызвали в специальный кабинет, мы рассказали о том, что сын хочет принять ислам, что он перестал есть мясо, плохо отзывается о христианах и вообще ведет себя неадекватно. С нами долго разговаривали, вся беседа протоколировалась», — заявила Оксана Ефимова.

Она также рассказала, что Евгений принимал какие-то препараты, «духи», от которых его зрачки расширялись.