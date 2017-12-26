МИД России: Поставка американского оружия в Украину – путь к войне, а не к миру

Поставка американского оружия в Украину является путем к войне, а не к миру. Об этом заявил статс-секретарь российского МИД Григорий Карасин, передают РИА Новости.

«Таким способом вашингтонские «ястребы» пытаются, как они считают, поднять для России «цену конфликта в Донбассе». Это весьма ущербная и опасная логика», — сказал Карасин.

По его словам, решения США и Канады о предоставлении Украине оружия могут способствовать эскалации конфликта в Украине.

«В Украине сейчас «трудятся» несколько сотен американских, канадских и других натовских военных инструкторов, которых теперь многие украинцы будут воспринимать иначе — в качестве полноценных участников необъявленной гражданской войны на юго-востоке», — добавил статс-секретарь МИД России.

Ранее американский сенатор Джон Маккейн заявил, что противотанковые комплексы Javelin помогут принести мир в Украину.

Фото: accent.com.ge