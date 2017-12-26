Михаил Саакашвили рассказал о тактической победе в суде

Лидер оппозиционной политической партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили заявил, что суд отложил заседание по его экстрадиции. По словам экс-губернатора Одесской области данное решение является "маленькой тактической победой".Об этом господин Саакашвили написал на своей официальной странице в Facebook.Кроме того политик заметил, что рад возможности встретить Новый год в столице Украины. Следующее слушание по делу Саакашвили назначено на третье января.Ранее бывший президент Грузии заявил, что власти Украины хотят отказать ему во "временной защите" и создать условия для выдворения его из страны.