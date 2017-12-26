Минобороны РФ благополучно испытало боевое оснащение на МБР «Тополь»

В Российской Федерации испытали перспективное боевое оснащение межконтинентальных баллистических ракет, испытательный запуск произвели с полигона Капустин Яр. Как пояснили в военном ведомстве, испытание состоялось на полигоне Капустин Яр, расположенном в Астраханской области.

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) провели испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-12М «Тополь» на полигоне «Капустин Яр» в Астраханской области.

В Минобороны Российской Федерации уточнили, что мишенью запуска стало испытание многообещающего боевого оснащения межконтинентальных баллистических ракет.

«В ходе тестирования получены экспериментальные данные, которые будут использованы в интересах разработки действенных средств преодоления ПРО, оснащения ими многообещающей группировки русских баллистических ракет», — добавили в Минобороны.